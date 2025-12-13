«112»: Упавший в Подмосковье самолет обнаружили с помощью вертолета

Легкомоторный самолет, который разбился на аэродроме Новинки в городском округе Серпухов в Подмосковье, нашли при помощи вертолета. Об этом в субботу, 13 декабря, сообщил Telegram-канал «112».
— Упавший самолет обнаружили с помощью вертолета. Сейчас ведутся работы по эвакуации экипажа из лесного массива к аэродрому для оказания медицинской помощи, — говорится в публикации.
О произошедшем стало известно вечером того же дня. По имеющимся данным, на борту воздушного судна находились двое человек. Один из них, который был за штурвалом, не пострадал. Второй пилот получил травмы при падении самолета.
Позже стало известно, что пострадавший пилот получил перелом ноги. Он находится в сознании, ему помогают медики.