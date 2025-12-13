Семнадцать поездов проследуют через Пензу из-за ЧП на станции Чаис

В субботу на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом. Предварительно, площадь загрязнения после схода цистерн с мазутом в Пензенской области оценивается в 750 квадратных метров. В РЖД принимают все необходимые меры для минимизации последствий разлива мазута на месте происшествия. Через Пензу собирались отправить 6 поездов.