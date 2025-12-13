Семнадцать поездов проследуют через Пензу из-за ЧП на станции Чаис

В субботу на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом. Предварительно, площадь загрязнения после схода цистерн с мазутом в Пензенской области оценивается в 750 квадратных метров. В РЖД принимают все необходимые меры для минимизации последствий разлива мазута на месте происшествия. Через Пензу собирались отправить 6 поездов.
«Пассажирский поезд № 64 сообщением Санкт-Петербург — Самара отправлен по маршруту со станции Пенза-1. Пассажиров железнодорожники обеспечили продуктовыми наборами. Также была заменена локомотивная бригада. Теперь в ней — пензенские машинисты. Всего, по предварительным данным, из-за ситуации на станции Чаис через Пензу-1 проследует дополнительно 17 пассажирских поездов», — уточнил Мельниченко в своем Telegram-канале.