Умер лев, пострадавший при атаке дронов ВСУ на зоопарк в Запорожской области

Умер лев, раненый осколками во время атаки украинских беспилотников на зоопарк в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил руководитель Васильевского реабилитационного центра Александр Пылышенко.

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл в прифронтовой Васильевке. По данным властей, два БПЛА атаковали территорию зоопарка. В результате были разрушены вольеры и выбиты окна. Осколки попали в льва, также была угроза для тигров.

Это первый случай, когда удар пришелся непосредственно по территории самого центра, хотя атаки вблизи него случались и раньше. Летом из-за удара дронов сгорел дом семьи Пылышенко, который они строили десять лет.

Васильевский реабилитационный центр в Запорожской области содержит более 50 крупных хищников, включая редких лигров. Он находится в прифронтовой зоне, и звуки взрывов здесь — частое явление.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

