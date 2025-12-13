В Пензенской области сошли с рельсов грузовые вагоны, задержаны шесть поездов

В Пензенской области шесть поездов с рельсов сошли 14 цистерн с дизельным топливом и мазутом. Из-за этого задерживается движение шести пассажирских поездов. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания.
Железнодорожники уточнили, что речь о ЧП, которое произошло на станции Чаис в Пензенской области (Куйбышевская железная дорога). Там столкнулись маневровый локомотив и грузовой поезд.
«В связи со сходом грузовых вагонов на станции Чаис Куйбышевской железной дороги ожидаются задержки пассажирских поездов», — пояснили в ФПК.
На данный момент известно, что задержки коснулись шести составов. Это поезда № 301 (маршрут Челябинск — Москва), № 64 (Санкт-Петербург — Самара), № 15 (Самара — Москва), № 13 (Челябинск — Москва), также задерживается движение поезда № 9 (Самара — Москва) и поезда № 21 (Ульяновск — Москва).
Железнодорожники отмечают, что все эти пассажирские составы из-за аварии направлены по другому маршруту, в обход места ЧП. Они проследуют через станции Сызрань и Пенза.
«Пассажиры, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием», — пояснили в ФПК, отметив, что в вагонах поддерживается комфортный температурный режим и люди не мерзнут.
Пострадавших в результате ЧП с поездами в Пензенской области нет.