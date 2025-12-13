Лев, получивший ранения от осколков в результате атаки украинских дронов на зоопарк в прифронтовом городе Васильевка Запорожской области, скончался. Об этом в субботу, 13 декабря, сообщил директор Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко.
— Раненый лев умер, — ответил Пылышенко в ответ на соответствующий вопрос журналиста ТАСС.
Вечером того же дня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что два украинских беспилотника ВСУ нанесли удар по Васильевскому зоопарку. Территория реабилитационного центра понесла значительные повреждения: выбиты окна и разрушены части вольеров, в которых содержались хищные кошки. Умерший лев получил ранения от осколков во время этой атаки.
ВСУ неоднократно намеренно атаковали животных. Например, штурмовики из подразделений северной группировки войск российской армии не заводят котов в укреплениях, несмотря на обилие мышей, поскольку Вооруженные силы Украины при помощи беспилотников убивают животных.
За минувшую ночь силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат над регионами России.