В запорожском зоопарке скончался лев, которого ранило дроном ВСУ

Вечером того же дня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что два украинских беспилотника ВСУ нанесли удар по Васильевскому зоопарку. Территория реабилитационного центра понесла значительные повреждения: выбиты окна и разрушены части вольеров, в которых содержались хищные кошки. Умерший лев получил ранения от осколков во время этой атаки.