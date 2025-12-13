В Запорожской области несколько населенных пунктов остались без света

Несколько населенных пунктов в Запорожской области в субботу, 13 декабря, остались без света из-за непогоды и обстрелов ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.
Он уточнил, что из-за непогоды обесточен ряд населенных пунктов Куйбышевского муниципального округа. Там идут восстановительные работы.
«В Каменско-Днепровском муниципальном округе в результате атаки БПЛА противника обесточены 2416 жителей», — рассказал Балицкий.
По словам губернатора, устранять последствия атак ВСУ начнут после стабилизации обстановки.
В Куйбышевском округе света нет в населенных пунктах Шевченковское, Камыш-Заря, Белоцерковка, Зразковое, Зелёный Гай, Диброва, Верхнедрагунское. Без электричества там находятся около тысячи абонентов.
Ранее стало известно, что два дрона ВСУ атаковали зоопарк в запорожской Васильевке. В результате разрушены вольеры и ранен лев.