Двое американских солдат и переводчик погибли в Сирии

Два американских солдата и один гражданский переводчик из США убиты в сирийской Пальмире, еще трое ранены. Об этом сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл в социальной сети X.

Источник: AP 2024

«Сегодня в Пальмире, Сирия, два солдата армии Соединенных Штатов и один гражданский переводчик из США были убиты, а трое получили ранения», — написал Парнелл.

Он отметил, что погибшие солдаты участвовали в операции, направленной на противодействие ИГ («Исламское государство», движение признано террористическим и запрещено на территории России) и другим террористическим группировкам в регионе.

Имена военных и информацию о том, в каких подразделениях они служили, не будут разглашать в течение суток после уведомления родственников, подчеркнул Парнелл.

Министр войны США Пит Хегсет добавил, что нападавший был убит силами союзников.

«Имейте в виду, что если вы нацелитесь на американцев — в любой точке мира, — вы проведете остаток своей короткой, полной тревог жизни, зная, что Соединенные Штаты будут охотиться на вас, найдут и безжалостно убьют», — написал Хегсет в X.

По информации Сирийского арабского информационного агентства (САНА), речь идет о совместном американо-сирийском военном патруле. Он попал под обстрел. Как сообщил источник САНА, ранения также получили несколько сотрудников сил безопасности Сирии.

