На Урале после аварии Toyota и Kia госпитализировали ребенка в тяжелом состоянии

Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что за прошедшие сутки в Свердловской области произошло 177 аварий, в которых пострадали шесть человек, включая двух детей, один из участников дорожного движения погиб. Ключевыми причинами ДТП стали большая скорость автомобилей, невнимательность и недооценка обстановки. «Водители часто выбирают режим движения, который не учитывает гололед, снежный накат и плохую видимость», — пояснили в ГИБДД.