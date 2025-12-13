В Сирии убили двух военных США и переводчика

Военный министр США Пит Хегсет в свою очередь заявил, что лицо, совершившее это нападение, было уничтожено силами союзников на месте. Он также сделал резкое заявление, пообещав, что Соединённые Штаты будут безжалостно преследовать любого, кто посягнёт на жизнь американцев где бы то ни было.