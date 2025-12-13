В Сирии убиты двое американских военных и переводчик

В соцсети Х* он рассказал, что убитыми оказались двое военнослужащих сухопутных сил армии США, а также американский переводчик из числа гражданских. Еще три человека получили ранения.
Парнелл пояснил, что американские военные оказывали поддержку в проведении операций против террористической группировки «Исламское государство»** в регионе. Подробностей о происшествии он не уточнил, но отметил, что проводится расследование.
Министр обороны США Пит Хегсет в своем аккаунте в соцсети Х также заявил, что напавший на американских военных был убит силами партнеров.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.
** Террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.