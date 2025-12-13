Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сирии убиты двое американских военных и переводчик

В Пентагоне сообщили об убийстве в районе сирийской Пальмиры троих американцев: двоих военных и переводчика. Еще несколько человек ранены.

Источник: Аргументы и факты

Двое военных и переводчик из США убиты в районе Пальмиры в Сирии, сообщил помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл.

В соцсети Х* он рассказал, что убитыми оказались двое военнослужащих сухопутных сил армии США, а также американский переводчик из числа гражданских. Еще три человека получили ранения.

Парнелл пояснил, что американские военные оказывали поддержку в проведении операций против террористической группировки «Исламское государство»** в регионе. Подробностей о происшествии он не уточнил, но отметил, что проводится расследование.

Министр обороны США Пит Хегсет в своем аккаунте в соцсети Х также заявил, что напавший на американских военных был убит силами партнеров.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

** Террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше