Главе Реутова Науменко сделали срочную трепанацию черепа после аварии

Ранее сообщалось, что Филипп Науменко во время аварии не был пристёгнут ремнём безопасности. 39-летний чиновник и его 28-летний водитель Георгий Бицадзе оба не воспользовались средствами безопасности. В результате лобового столкновения с грузовиком на трассе М-12 Науменко получил открытую черепно-мозговую травму, отёк мозга и тяжёлые повреждения лёгких. Водитель, управлявший автомобилем VOYAH, отделался лишь лёгкой царапиной. Сообщается, что за годы вождения у Бицадзе накопились сотни штрафов за превышение скорости, а в день аварии он также был оштрафован за езду без ремня.