Главе Реутова Науменко сделали срочную трепанацию черепа после аварии

Главу подмосковного Реутова Филиппа Науменко чудом спасли врачи сразу после серьёзного ДТП в Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После аварии пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами, включая открытый перелом костей черепа и ушиб головного мозга. Врачи провели срочную двухчасовую операцию по декомпрессионной трепанации черепа в попытке стабилизировать его состояние. Однако затем чиновник умер, не выйдя из комы.

Ранее сообщалось, что Филипп Науменко во время аварии не был пристёгнут ремнём безопасности. 39-летний чиновник и его 28-летний водитель Георгий Бицадзе оба не воспользовались средствами безопасности. В результате лобового столкновения с грузовиком на трассе М-12 Науменко получил открытую черепно-мозговую травму, отёк мозга и тяжёлые повреждения лёгких. Водитель, управлявший автомобилем VOYAH, отделался лишь лёгкой царапиной. Сообщается, что за годы вождения у Бицадзе накопились сотни штрафов за превышение скорости, а в день аварии он также был оштрафован за езду без ремня.

