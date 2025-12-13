Пассажир умер на борту летевшего в Москву самолета: подробности

На борту самолета, который совершал полет из Абакана в столицу РФ Москву, произошло ЧП. Один из пассажиров был обнаружен без сознания. Несмотря на все попытки помочь ему, спасти мужчину не удалось, он скончался. Смерть пассажира «Известиям» подтвердили в пресс-службе авиакомпании-перевозчика S7.
В авиакомпании рассказали подробности трагического происшествия. Уточняется, что речь идет о рейсе S7 2594.
«Во время полета был обнаружен пассажир без сознания. К сожалению, спасти человека не удалось», — рассказали в S7.
В результате самолет долетел до аэропорта назначения, «Домодедово». И совершил там посадку. В аэропорту воздушное судно встретили представители экстренных служб.
«Экипаж действовал строго в соответствии с установленными процедурами. Причины произошедшего устанавливаются правоохранительными органами», — добавили в S7.
Представители авиакомпании выразила соболезнования семье и близким погибшего пассажира.
