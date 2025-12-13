Хинкали вместо куполов: в Оренбурге оштрафовали оскорбившее чувства верующих кафе

Юристы подчеркивают, что такие действия являются прямым нарушением статьи 148 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая устанавливает ответственность за оскорбление религиозных чувств граждан. Законодательство требует уважительного отношения к культурному и религиозному наследию страны, к которому относится и храм Василия Блаженного, являющийся одним из главных архитектурных памятников России. Использование религиозной символики в рекламе часто вызывает общественные споры и судебные разбирательства, передает «МК».