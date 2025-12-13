Хинкали вместо куполов: в Оренбурге оштрафовали оскорбившее чувства верующих кафе

В Оренбурге руководителя грузинского ресторана оштрафовали за неуважительное отношение к религиозным убеждениям верующих. Инцидент произошел из-за рекламной продукции заведения, на которой вместо куполов собора Василия Блаженного в Москве были изображены хинкали.
Представитель Оренбургской епархии Русской Православной Церкви, выступавший в суде, охарактеризовал это как оскорбление религиозного символа.
Акция по распространению листовок длилась около месяца, и точно установить количество людей, увидевших изображения с необычными куполами, невозможно. Учитывая все обстоятельства дела, суд постановил, что управляющий рестораном должен выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.
Юристы подчеркивают, что такие действия являются прямым нарушением статьи 148 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая устанавливает ответственность за оскорбление религиозных чувств граждан. Законодательство требует уважительного отношения к культурному и религиозному наследию страны, к которому относится и храм Василия Блаженного, являющийся одним из главных архитектурных памятников России. Использование религиозной символики в рекламе часто вызывает общественные споры и судебные разбирательства, передает «МК».
В августе произошел еще один скандал. Три девушки-первокурсницы записали видео, на котором танцуют тверк напротив храма Христа Спасителя. Публикация дошла до руководства Художественно-промышленного университета имени Строганова, куда поступили студентки, и их отчислили.