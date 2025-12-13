Развожаев: ПВО отражает атаку ВСУ на Севастополь

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь. Об этом в субботу, 13 декабря, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
— В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбиты две воздушные цели над акваторией моря в районе мыса Херсонес и Фиолента… По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, — говорится в Telegram-канале Развожаева.
Губернатор призвал жителей города сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Спустя примерно 15 минут Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги.
За минувшую ночь силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат над регионами России. Из них два были сбиты над территорией Республики Крым.