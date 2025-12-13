В Киеве зрители остались без света на концерте Макса Барских

В Киеве зрители остались без света во время концерта певца Макса Барских, пишет украинское издание «Страна».
«В Киеве свет пропал прямо во время концерта Макса Барских во Дворце спорта», — говорится в публикации.
Другие подробности инцидента не приводятся.
Ранее появилась информация, что ряд населенных пунктов Кировоградской области Украины остался без электричества. Как сообщалось, свет пропал в 19 поселениях.
Также ранее в ряде областей Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. В частности, об этом заявили власти Сумской и Днепропетровской областей.