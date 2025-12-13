Ричмонд
В Киеве зрители остались без света на концерте Макса Барских

На концерте певца Макса Барских в центре Киева пропал свет.

Источник: Аргументы и факты

В Киеве зрители остались без света во время концерта певца Макса Барских, пишет украинское издание «Страна».

«В Киеве свет пропал прямо во время концерта Макса Барских во Дворце спорта», — говорится в публикации.

Другие подробности инцидента не приводятся.

Ранее появилась информация, что ряд населенных пунктов Кировоградской области Украины остался без электричества. Как сообщалось, свет пропал в 19 поселениях.

Также ранее в ряде областей Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. В частности, об этом заявили власти Сумской и Днепропетровской областей.