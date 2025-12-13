Ричмонд
«Роснано» подало иск на 12 миллиардов рублей к Чубайсу и бывшим руководителям

Иск на сумму 11,9 млрд рублей является частью системной работы по восстановлению капитала, прав и репутации государственной компании, отметил директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов.

Проект был утвержден «Роснано» в 2011 году с целью запуска производства магниторезистивной оперативной памяти MRA в России. В настоящее время «Роснано» считает, что инвестиции были использованы для безвозвратного финансирования сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием, говорится в материале.

В конце января в Москве задержали нескольких заместителей Чубайса. Это уже не первое расследование в отношении прежнего руководства компании. Например, 10 января двух бывших топ-менеджеров «Роснано» объявили в международный розыск за многомиллиардные хищения. При этом Чубайс оказался вне следствия. Подробнее о том, как похищали деньги из «Роснано», — в материале «Вечерней Москвы».

