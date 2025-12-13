«Роснано» подало иск на 12 миллиардов рублей к Чубайсу и бывшим руководителям

В конце января в Москве задержали нескольких заместителей Чубайса. Это уже не первое расследование в отношении прежнего руководства компании. Например, 10 января двух бывших топ-менеджеров «Роснано» объявили в международный розыск за многомиллиардные хищения. При этом Чубайс оказался вне следствия. Подробнее о том, как похищали деньги из «Роснано», — в материале «Вечерней Москвы».