«Роснано» подало иск на 12 миллиардов рублей к Чубайсу и бывшим руководителям

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс стал соответчиком в иске корпорации против бывших руководителей, связанных с проектом Crocus. Среди ответчиков также оказались бывшие члены правления Юрий Удальцов, Олег Киселев, Владимир Аветисян, Сергей Калюжный, а также кураторы проекта Андрей Кушнарев и Дмитрий Лисенков, сообщает издание «Ведомости».
Иск на сумму 11,9 млрд рублей является частью системной работы по восстановлению капитала, прав и репутации государственной компании, отметил директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов.
Проект был утвержден «Роснано» в 2011 году с целью запуска производства магниторезистивной оперативной памяти MRA в России. В настоящее время «Роснано» считает, что инвестиции были использованы для безвозвратного финансирования сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием, говорится в материале.
В конце января в Москве задержали нескольких заместителей Чубайса. Это уже не первое расследование в отношении прежнего руководства компании. Например, 10 января двух бывших топ-менеджеров «Роснано» объявили в международный розыск за многомиллиардные хищения. При этом Чубайс оказался вне следствия. Подробнее о том, как похищали деньги из «Роснано», — в материале «Вечерней Москвы».