В ДТП с выбежавшим на дорогу лосем в Буда-Кошелевском районе погибли два человека

Сегодня около 18.45 20-летний водитель автомобиля Мазда, двигаясь по автодороге М-8 граница Российской Федерации — Витебск — Гомель — граница Украины, вблизи д. Заболотье, по предварительной информации, совершил наезд на внезапно появившееся дикое животное (лося), после чего съехал на обочину и опрокинулся в мелиоративный канал.