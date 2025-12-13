Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДТП с выбежавшим на дорогу лосем в Буда-Кошелевском районе погибли два человека

В результате происшествия водитель и его 17-летний пассажир погибли на месте происшествия.

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Буда-Кошелевском районе погибли два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Сегодня около 18.45 20-летний водитель автомобиля Мазда, двигаясь по автодороге М-8 граница Российской Федерации — Витебск — Гомель — граница Украины, вблизи д. Заболотье, по предварительной информации, совершил наезд на внезапно появившееся дикое животное (лося), после чего съехал на обочину и опрокинулся в мелиоративный канал.

В результате происшествия водитель и его 17-летний пассажир погибли на месте происшествия.

Обстоятельства, причины и личности погибших устанавливаются. На месте работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа и медики. -0-