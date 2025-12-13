В ДТП с выбежавшим на дорогу лосем в Буда-Кошелевском районе погибли два человека

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Буда-Кошелевском районе погибли два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
Сегодня около 18.45 20-летний водитель автомобиля Мазда, двигаясь по автодороге М-8 граница Российской Федерации — Витебск — Гомель — граница Украины, вблизи д. Заболотье, по предварительной информации, совершил наезд на внезапно появившееся дикое животное (лося), после чего съехал на обочину и опрокинулся в мелиоративный канал.
В результате происшествия водитель и его 17-летний пассажир погибли на месте происшествия.
Обстоятельства, причины и личности погибших устанавливаются. На месте работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа и медики. -0-