Под Буда-Кошелево двое мужчин погибли из-за столкновения машины с лосем

Вечером 13 декабря в Буда-Кошелевском районе произошло ДТП с участием лося, в котором погибли двое мужчин, один из которых несовершеннолетний, сообщает УВД Гомельского облисполкома.
20-летний водитель автомобиля «Мазда» вблизи деревни Заболотье совершил наезд на внезапно появившегося на дороге лося, после чего машина съехала на обочину и опрокинулась в мелиоративный канал.
В результате происшествия водитель и его 17-летний пассажир погибли на месте.
Обстоятельства, причины и личности погибших устанавливаются. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа и медики.
