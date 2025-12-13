Ричмонд
Под Буда-Кошелево двое мужчин погибли из-за столкновения машины с лосем

УВД Гомельской области сообщило о двоих погибших в ДТП с лосем под Буда-Кошелево.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 13 декабря в Буда-Кошелевском районе произошло ДТП с участием лося, в котором погибли двое мужчин, один из которых несовершеннолетний, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

20-летний водитель автомобиля «Мазда» вблизи деревни Заболотье совершил наезд на внезапно появившегося на дороге лося, после чего машина съехала на обочину и опрокинулась в мелиоративный канал.

В результате происшествия водитель и его 17-летний пассажир погибли на месте.

Обстоятельства, причины и личности погибших устанавливаются. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа и медики.

