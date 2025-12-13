В Подмосковье обнаружили упавший двухместный самолёт

Напомним, что двухместный самолёт потерпел катастрофу в Подмосковье, упав в трёх километрах от аэродрома Новинки близ Серпухова. Борт упал во время набора высоты сразу после взлёта. В результате один человек получил травмы, а второй отделался испугом.