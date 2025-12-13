Ричмонд
В Подмосковье обнаружили упавший двухместный самолёт

Спасательная группа направилась в лес для поисков разбившегося в подмосковном Серпухове легкомоторного самолёта, на борту которого находились два человека. Об этом сообщает 360.ru.

Источник: Life.ru

Группа выдвинулась на поиски разбившегося в Серпухове самолёта. Видео © 360.ru.

Позднее спасатели обнаружили экипаж и начали выводить пострадавших к месту сбора пешком. Для оказания медицинской помощи к месту происшествия был направлен специализированный вертолёт.

По информации газеты «Известия», самолёт обнаружили с помощью вертолёта Ми-8 на территории аэродрома Новинки. В настоящее время продолжаются работы по эвакуации экипажа из леса для последующего оказания помощи. По факту происшествия Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России и прокуратура проводят проверки.

Напомним, что двухместный самолёт потерпел катастрофу в Подмосковье, упав в трёх километрах от аэродрома Новинки близ Серпухова. Борт упал во время набора высоты сразу после взлёта. В результате один человек получил травмы, а второй отделался испугом.

