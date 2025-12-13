Зашили, как поросёнка: Россиянка обвинила звёздного хирурга в том, что он изуродовал ей нос за 900 тысяч

Жительница Уфы Ирина рассказала, что обратилась к московскому пластическому хирургу Сеймуру Алиеву, работавшему с Айзой, Ритой Дакотой и известными блогерами, за модельным носом, но после операции осталась с глубокими впадинами и рубцами. Клиника, по её словам, списала дефекты на отёк, а нити, оставленные в коже, удаляли уже у другого врача. Об этом пишет Telegram-канал Baza.