Двое членов экипажа упавшего в Подмосковье самолета эвакуированы

Спасатели эвакуировали и передали медикам пилота и пассажира легкомоторного самолета, рухнувшего в Подмосковье.

Источник: Аргументы и факты

Спасатели эвакуировали и передали медикам двоих членов экипажа легкомоторного самолета, потерпевшего крушение в Подмосковье, сообщили в Росавиации.

В сообщении говорится, что спасатели Росавиации прошли значительное расстояние по темноте, густому лесному массиву и болотистой местности. В 21:03 мск при поддержке МЧС России они передали пилота и пассажира рухнувшего самолета медицинским работникам на посадочной площадке аэродрома Новинки.

Произошедшее событие классифицировано как авария. Расследованием и установлением причин случившегося займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Центрального МТУ Росавиации.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет упал при взлете в подмосковном Серпухове недалеко от аэродрома Новинки. На борту находились два человека, один из них пострадал.