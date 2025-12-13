Двое членов экипажа упавшего в Подмосковье самолета эвакуированы

Спасатели эвакуировали и передали медикам двоих членов экипажа легкомоторного самолета, потерпевшего крушение в Подмосковье, сообщили в Росавиации.
В сообщении говорится, что спасатели Росавиации прошли значительное расстояние по темноте, густому лесному массиву и болотистой местности. В 21:03 мск при поддержке МЧС России они передали пилота и пассажира рухнувшего самолета медицинским работникам на посадочной площадке аэродрома Новинки.
Произошедшее событие классифицировано как авария. Расследованием и установлением причин случившегося займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Центрального МТУ Росавиации.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет упал при взлете в подмосковном Серпухове недалеко от аэродрома Новинки. На борту находились два человека, один из них пострадал.