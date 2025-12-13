Ричмонд
Силовики провели рейд на вечеринке в честь десятилетия альманаха moloko plus

Силовики провели рейд в баре «Невротик» в центре Москвы, где отмечали десятилетие альманаха moloko plus. Об этом сообщает портал MSK1.ru со ссылкой на свидетелей.

— В данный момент нет связи с участниками коллектива, которые были на презентации. Комментарии будут позже, — говорится в Telegram-канале альманаха.

По информации «Коммерсанта», в операции участвовало около десяти сотрудников, на которых были опознавательные знаки ОМОНа. У входа в заведение дежурил сотрудник Росгвардии, который не впускал новых посетителей.

Мужчинам в клубе приказали лечь на пол, тогда как девушкам разрешили занять места на стульях. Посетителей проверяли на наличие наркотиков, осматривали их телефоны и фотографировали документы. Также, как утверждает издание, у участников вечеринки интересовались их мнением о конституционном строе России и правительстве. Девушкам задавали вопросы о феминитивах.

До этого силовики провели рейд в ночном клубе в центре Москвы в рамках профилактических мероприятий, подозревая заведение в ЛГБТ*-пропаганде. Речь идет о клубе Bizarre, где планировалась «свингер-вечеринка с преобладанием мужчин». На опубликованных кадрах видно, как часть посетителей лежит на полу, а другие стоят у стены, в то время как мужчина в кепке снимает происходящее на телефон.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.