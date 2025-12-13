Силовики провели рейд на вечеринке в честь десятилетия альманаха moloko plus

До этого силовики провели рейд в ночном клубе в центре Москвы в рамках профилактических мероприятий, подозревая заведение в ЛГБТ*-пропаганде. Речь идет о клубе Bizarre, где планировалась «свингер-вечеринка с преобладанием мужчин». На опубликованных кадрах видно, как часть посетителей лежит на полу, а другие стоят у стены, в то время как мужчина в кепке снимает происходящее на телефон.