Силовики ворвались на вечеринку в честь 10-летия альманаха moloko plus в Москве

В Telegram-канале альманаха написали, что на момент рейда не удалось связаться с участниками коллектива, находившимися на презентации. Комментарии обещали позже.
Мероприятие должно было начаться в 18:30 на Яузской улице. В 18:21 в альманахе сообщили, что гости уже начали собираться. В программе значились три диджей-сета. Силовики проверили у гостей вечеринки сумки и телефоны, после чего почти всех отпустили.
Ранее в Москве СОБР провёл рейд в ночном клубе в поисках пропаганды и наркотиков и нетрадиционных отношений. Силовики потребовали от посетителей сесть на пол для досмотра. Одна фестивальная барышня отказалась подчиниться требованиям силовиков и начала шумно протестовать. В ответ сотрудники скрутили девушку и унесли её с танцпола за руки и ноги.
