Росавиация квалифицировала падение самолёта в Подмосковье как аварию

Спасателям, как сообщается, пришлось преодолеть значительное расстояние, после чего они с использованием носилок передали пилота и пассажира медикам. Один из находившихся на борту получил травмы. Расследование причин происшествия будет проводить Межгосударственный авиационный комитет совместно с Росавиацией.