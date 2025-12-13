Силовики нагрянули с рейдом на вечеринку в московский бар: подробности

В Москве силовики провели очередной рейд в одном из столичных баров. В это время там проходила вечеринка, посвященная 10-летнему юбилею альманаха moloko plus. Подробности рейда сообщает «Коммерсант».
По данным издания, вечеринка проходила в баре «Невротик», который находится на Яузской улице. В рейде приняли участие около десяти силовиков. В разгар мероприятия они вошли в помещение и уложили мужчин на пол. При этом сообщается, что девушкам было разрешено разместиться на стульях.
После этого силовики провели проверку гостей.
«У посетителей проверяли телефоны, наличие наркотиков, фотографировали документы», — пишет издание.
Ранее KP.RU писал, что в Екатеринбурге полицейские нагрянули на «Таганский ряд». Где провели проверку на наличие нелегальных мигрантов.
Также накануне полицейские провели миграционный рейд на стройках под Петербургом. При этом были задержаны 20 мигрантов.