Силовики нагрянули с рейдом на вечеринку в московский бар: подробности

По данным издания, вечеринка проходила в баре «Невротик», который находится на Яузской улице. В рейде приняли участие около десяти силовиков. В разгар мероприятия они вошли в помещение и уложили мужчин на пол. При этом сообщается, что девушкам было разрешено разместиться на стульях.