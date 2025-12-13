Ричмонд
Во время концерта Макса Барских в Киеве пропал свет

В Киеве во время концерта певца Макса Барских произошло внезапное отключение электричества. Об этом сообщают украинские СМИ.

Источник: Life.ru

Во время концерта Макса Барских в Киеве пропал свет. Видео © X / Mina7777Mina.

Свет пропал прямо во время выступления артиста во Дворце спорта, подробности инцидента не уточняются.

Ранее сообщалось о перебоях с электричеством в Николаевской области, где после ночной воздушной тревоги и взрывов два района остались без света. Глава областной администрации Виталий Ким подтвердил отключение, но не назвал сроки восстановления подачи электроэнергии. Мэр Николаева Александр Сенкевич также сообщил в социальных сетях, что весь электротранспорт в городе не работает. Развозить горожан будут троллейбусы с автономных ходом до полной разрядки аккумуляторных батарей.

