Электробус протаранил остановку в Новой Москве

В этот же день движение на внешней стороне ТТК в районе Рижской эстакады было затруднено из-за ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. По словам представителей ведомства, на месте работали оперативные службы города.