Электробус протаранил остановку в Новой Москве

Электробус протаранил остановку в поселке Птичное в Новой Москве. Об этом в субботу, 13 декабря, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент случился около ДК «Десна». Сдающий назад электробус врезался в автобусную остановку.
Очевидцы рассказали, что в результате ДТП никто не пострадал. Стоящие на остановке люди успели отскочить в сторону.
— Водитель электробуса сдал назад с горки. И вот результат — снес остановку. Никто не пострадал, люди успели уйти, — уточнили очевидцы в беседе с каналом.
В этот же день движение на внешней стороне ТТК в районе Рижской эстакады было затруднено из-за ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. По словам представителей ведомства, на месте работали оперативные службы города.
31 октября на улице Академика Королева в Москве, рядом с Останкинской башней, электробус столкнулся с автомобилем такси. В результате аварии пострадали люди.