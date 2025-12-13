В Росавиации рассказали, как спасли двух человек после падения самолета

Легкомоторный самолет Cessna 172 разбился в субботу, 13 декабря, на аэродроме Новинки в городском округе Серпухов в Подмосковье. На борту воздушного судна находились два человека, их удалось спасти. Об этом сообщили в Росавиации.
Пилота и пассажира обнаружило поисково-спасательное ВС Росавиации.
— Спасатели, пройдя значительное расстояние в условиях темноты, густого лесного массива и болотистой местности, используя носилки и ПС ВС агентства, в 21:03 передали пилота и пассажира медикам на посадочной площадке Новинки, — говорится в публикации.
Отмечается, что специалисты Росавиации классифицировали произошедшее событие, как аварию. Ее расследованием и установлением причин произошедшего займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Центрального МТУ Росавиации.
О произошедшем стало известно вечером того же дня. По имеющимся данным, на борту воздушного судна находились двое человек. Один из них, который был за штурвалом, не пострадал. Второй пилот получил травмы при падении самолета.
Позже стало известно, что пострадавший пилот получил перелом ноги. Он находится в сознании, ему помогают врачи.