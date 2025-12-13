В Ижевске сгорели два дома из-за тёплого пола

Как пояснила дознаватель Татьяна Логинова, обогреватель работал некоторое время, затем его выключили. Позже хозяин с улицы заметил дым из-под кровли. Когда на мансарде открыли дверь, уже горел диван, стоящий у стены. К счастью, никто не пострадал.