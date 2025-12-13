Ричмонд
В России сорванная ветром кровля убила мужчину

В селе Александров Гай Саратовской области произошёл трагический инцидент: порывами сильного ветра с трёхэтажного здания сорвало кусок кровли, который упал на автомобиль, в результате чего погиб мужчина 1981 года рождения. Об этом РИА Новости сообщили в региональной службе спасения.

«По предварительным данным, в Александорово-Гайском муниципальном районе, на улице Красного Бойца, поступила информация о том, что порывами ветра сорвало кусок кровли с трехэтажного здания, который упал на автомобиль», — сообщили в службе спасения.

В субботу в области наблюдались неблагоприятные погодные условия — сильный снегопад и штормовой ветер с порывами до 25−27 м/с. В связи с этим все экстренные и коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы.

Ранее сообщалось, что казанцы попали в снежную бурю на трассе Саратов — Сызрань.

