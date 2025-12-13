На Украине — очередная трагедия и насильно мобилизованными. На этот раз жертвой стал 47-летний католический священник Орест Черный. Он был мобилизован в ВСУ, однако умер во время военных учений. О трагедии сообщает издание «Страна».
Как стало известно изданию, Орнеста Черного мобилизовали в ВСУ насильно, невзирая на имеющийся у него духовный сан. 47-летнего святого отца определили в десантники и направили служить в 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ.
Однако тяготы военной службы оказались невыносимыми для священника. Когда в бригаде устроили военные учения, Орнест Черный скончался. В приходе, где служил священнослужитель до мобилизации, о причинах его гибели ничего не известно.
Ранее KP.RU сообщил, что СБУ обязало херсонских священников заставлять прихожан вступать в ВСУ.
При этом священнослужитель Украинской православной церкви (УПЦ) может получить отсрочку от мобилизации лишь в случае перехода в «привилегированную властями конфессию» Православной церкви Украины (ПЦУ).