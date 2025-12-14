Ричмонд
В ФРГ задержали пять человек, готовивших теракт на рождественском рынке

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В ФРГ задержали пять человек, которые, предположительно, готовили теракт на рождественском рынке в Нижней Баварии, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Источник: © РИА Новости

«В пятницу были арестованы пять мужчин, которые, как предполагается, планировали теракт на рождественском рынке в районе Дингольфинга (Нижняя Бавария — ред.). Речь идет о трех марокканцах, одном египтянине и одном сирийце. Они, как предполагается, планировали въехать на автомобиле в рождественский рынок», — говорится в материале.

По информации издания, египтянин является лидером религиозной общины (имамом), который, как отмечается, якобы призвал трех марокканцев совершить нападение.

В субботу четыре человека из этой группы были доставлены к судье, который выдал ордер на их арест, заявила пресс-секретарь генеральной прокуратуры Мюнхена. Сириец, чья причастность к преступлению пока не прояснена, находится в предварительном заключении.

Отмечается, что информацию о подготовке теракта предоставила иностранная спецслужба.