В ФРГ задержали пять человек, готовивших теракт на рождественском рынке

«В пятницу были арестованы пять мужчин, которые, как предполагается, планировали теракт на рождественском рынке в районе Дингольфинга (Нижняя Бавария — ред.). Речь идет о трех марокканцах, одном египтянине и одном сирийце. Они, как предполагается, планировали въехать на автомобиле в рождественский рынок», — говорится в материале.
По информации издания, египтянин является лидером религиозной общины (имамом), который, как отмечается, якобы призвал трех марокканцев совершить нападение.
В субботу четыре человека из этой группы были доставлены к судье, который выдал ордер на их арест, заявила пресс-секретарь генеральной прокуратуры Мюнхена. Сириец, чья причастность к преступлению пока не прояснена, находится в предварительном заключении.
Отмечается, что информацию о подготовке теракта предоставила иностранная спецслужба.