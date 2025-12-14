В ФРГ задержали пять человек, готовивших теракт на рождественском рынке

«В пятницу были арестованы пять мужчин, которые, как предполагается, планировали теракт на рождественском рынке в районе Дингольфинга (Нижняя Бавария — ред.). Речь идет о трех марокканцах, одном египтянине и одном сирийце. Они, как предполагается, планировали въехать на автомобиле в рождественский рынок», — говорится в материале.