Часть населенных пунктов российского региона осталась без света

В ряде населённых пунктов Запорожской области произошло отключение электроэнергии.
Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале, причины происшествия уточняются, а оперативные бригады энергетиков уже работают над переключением на резервные источники питания.
Балицкий призвал жителей пострадавших районов проявить терпение, пока специалисты устраняют неполадки. Ситуация находится под контролем властей.
Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над девятью регионами России.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше