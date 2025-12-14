Ричмонд
Shot: Около 10 взрывов прогремело в небе над Смоленском

Около 10 взрывов прозвучало в небе над Смоленском. В одном из районов города виден пожар. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны работают по беспилотникам ВСУ. Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.

— Местные жители рассказали, что было слышно от семи до десяти взрывов в южной части города. От громких звуков сработали сигнализации у автомобилей, в небе были видны яркие вспышки, — сказано в публикации.

По сообщениям очевидцев, система ПВО активно сбивает украинские БПЛА. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Силы противовоздушной обороны с 20:00 до 23:00 по московскому времени сбили 94 украинских дрона над регионами России. Об этом 13 декабря сообщило Министерство обороны РФ.

В результате атаки беспилотника ВСУ на Саратовскую область погибли два человека. Губернатор региона Роман Бусаргин 13 декабря выразил соболезнования родным и близким погибших и сообщил, что семьям окажут всю необходимую поддержку. По его словам, при ударе пострадали несколько квартир в жилом доме. На месте работают экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий.

