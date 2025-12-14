В ФРГ задержаны пять человек, готовивших теракт на рождественской ярмарке

Немецкие правоохранители задержали злоумышленников, которые готовили террористический акт на рождественском рынке в Нижней Баварии, сообщает Bild.
Издание из ФРГ ссылается на информацию, полученную от источников в правоохранительных органах. По их словам, задержаны пятеро мужчин: трое марроканцев, египтянин и сириец. Полиция считает, что они планировали въехать в рождественский рынок на машине.
«Арестованы пять мужчин, которые, как предполагается, планировали теракт на рождественском рынке в районе Дингольфинга. Речь идёт о трёх марокканцах, одном египтянине и одном сирийце. Они, как предполагается, планировали въехать на автомобиле в рождественский рынок», — говорится в сообщении.
Кроме того, в материале сказано, что гражданин Египта является лидером религиозной общины. Правоохранители предполагают, что он призвал марокканцев совершить теракт.
Четверо мужчину уже доставлены к судье, он выдал ордер на их арест. Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Мюнхена уточнила, что гражданин Сирийской Арабской Республики, чья причастность к преступлению в настоящее время ещё «не прояснена, находится в предварительном заключении».
В полиции отметили, что сведения о готовящемся нападении предоставила спецслужба из другого государства.
Ранее сообщалось, что свыше 60 процентов немцев боятся посещать рождественские ярмарки из-за терактов.