В ФРГ задержаны пять человек, готовивших теракт на рождественской ярмарке

В ФРГ задержали граждан Марокко, Египта и САР, которые, предположительно, готовили теракт на рождественском рынке в Нижней Баварии.

Источник: Аргументы и факты

Немецкие правоохранители задержали злоумышленников, которые готовили террористический акт на рождественском рынке в Нижней Баварии, сообщает Bild.

Издание из ФРГ ссылается на информацию, полученную от источников в правоохранительных органах. По их словам, задержаны пятеро мужчин: трое марроканцев, египтянин и сириец. Полиция считает, что они планировали въехать в рождественский рынок на машине.

«Арестованы пять мужчин, которые, как предполагается, планировали теракт на рождественском рынке в районе Дингольфинга. Речь идёт о трёх марокканцах, одном египтянине и одном сирийце. Они, как предполагается, планировали въехать на автомобиле в рождественский рынок», — говорится в сообщении.

Кроме того, в материале сказано, что гражданин Египта является лидером религиозной общины. Правоохранители предполагают, что он призвал марокканцев совершить теракт.

Четверо мужчину уже доставлены к судье, он выдал ордер на их арест. Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Мюнхена уточнила, что гражданин Сирийской Арабской Республики, чья причастность к преступлению в настоящее время ещё «не прояснена, находится в предварительном заключении».

В полиции отметили, что сведения о готовящемся нападении предоставила спецслужба из другого государства.

Ранее сообщалось, что свыше 60 процентов немцев боятся посещать рождественские ярмарки из-за терактов.