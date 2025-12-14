Ричмонд
В части населённых пунктов Запорожской области отключилась электроэнергия

В ряде населённых пунктов Запорожской области произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Энергетики уточняют причины отключения», — написал он.

Балицкий попросил жителей населённых пунктов, оставшихся без электроснабжения, проявить терпение. Оперативные бригады в настоящий момент переводят объекты на резервные источники питания.

Ранее в Запорожской области украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой медицинской помощи. Власти уточнили, что атака БПЛА на машину скорой произошла в Пологовском муниципальном округе. К счастью, люди не пострадали. Повреждения получил только автомобиль медиков.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

