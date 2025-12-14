Часть населённых пунктов Запорожской области осталась без электроэнергии

Ранее издание «КП-Запорожье» сообщало, что артиллерийский обстрел со стороны Вооружённых Сил Украины повредил объекты электроэнергетической инфраструктуры в регионе. В северо-западной части области без света остались 2113 абонентов. Евгений Балицкий подчеркнул, что ремонтные работы пока невозможно начать из-за продолжающихся обстрелов.