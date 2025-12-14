Часть населённых пунктов Запорожской области осталась без электроэнергии

Часть населённых пунктов Запорожской области осталась без электричества, при этом причины отключения уточняются. Об этом заявил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«Отключение электроэнергии в населенных пунктах части Запорожской области. Энергетики уточняют причины отключения. Прошу жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение, оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания», — отмечается в тексте.
Ранее издание «КП-Запорожье» сообщало, что артиллерийский обстрел со стороны Вооружённых Сил Украины повредил объекты электроэнергетической инфраструктуры в регионе. В северо-западной части области без света остались 2113 абонентов. Евгений Балицкий подчеркнул, что ремонтные работы пока невозможно начать из-за продолжающихся обстрелов.