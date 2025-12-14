Ричмонд
Около 10 взрывов прогремело в небе над Смоленском, работает ПВО

В небе над Смоленском прогремели взрывы, местные жители сообщают о работе систем противовоздушной обороны. По данным SHOT, в южной части города было слышно от 7 до 10 мощных хлопков, от которых срабатывали автомобильные сигнализации, а в небе наблюдались яркие вспышки. В одном из районов города виден пожар.

Источник: Life.ru

По предварительной информации, средства ПВО ведут огонь по украинским беспилотным летательным аппаратам. Официальных данных о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что с 20:00 мск до 23:00 мск 13 декабря расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 94 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Наибольшее количество дронов — 41 — сбили над территорией Республики Крым. 24 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, семь — над Смоленской областью. По шесть беспилотников уничтожили над Белгородской и Курской областями. Пять дронов перехватили над Орловской областью, три — над Тульской областью. Ещё по одному БПЛА сбили над Калужской и Липецкой областями.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

