Количество приостановивших работу аэропортов России достигло шести

В ведомстве пояснили, что меры связаны с необходимостью обеспечить безопасность выполнения рейсов.
Накануне вечером аналогичные ограничения ввели в аэропортах Пскова, Калуги, Геленджика и Краснодара.
В Геленджике ограничения дополнили уже существующие: регулярные рейсы в город выполняются в промежуток с 8:30 до 20:00. А в краснодарском аэропорту Пашковский прием и отправку рейсов приостановили на фоне режима беспилотной опасности. В МЧС предупредили жителей Кубани об угрозе падения БПЛА. Им порекомендовали найти укрытие, отойти от окон, а при падении взрывных устройств звонить по номеру 112.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше