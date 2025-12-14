СМИ: В Москве электробус начал движение без водителя из-за неисправности

Электробус в Новой Москве начал движение без водителя из-за технической неисправности, пассажиров в этот момент внутри не было. Об этом в субботу, 13 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
Ранее в Telegram-каналах распространилась видеозапись, где электробус совершает наезд задним ходом на остановочный павильон.
— Около 19:33 в поселке Птичное Филимонковского района, около дома № 102 по Центральной улице, произошел инцидент с участием электробуса 108 маршрута. Он следовал по маршруту без пассажиров. Водитель обнаружил техническую неисправность и вышел из кабины для ее устранения. После чего электробус начал движение, — рассказали в пресс-службе ведомства.
В результате ДТП никто не пострадал, причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, передает агентство.
Ранее сообщалось, что электробус протаранил остановку в поселке Птичное в Новой Москве, написал Telegram-канал «Осторожно, Москва». Инцидент случился около ДК «Десна». Сдающий назад электробус врезался в автобусную остановку.