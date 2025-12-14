СМИ: В Москве электробус начал движение без водителя из-за неисправности

— Около 19:33 в поселке Птичное Филимонковского района, около дома № 102 по Центральной улице, произошел инцидент с участием электробуса 108 маршрута. Он следовал по маршруту без пассажиров. Водитель обнаружил техническую неисправность и вышел из кабины для ее устранения. После чего электробус начал движение, — рассказали в пресс-службе ведомства.