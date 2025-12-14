Бьюти-блогеров Целесте задержали на вокзале в Адлере при попытке к бегству

Супругов-блогеров Алекс и Арси Целесте (ранее — Алексей и Алена Фроловы), обвиняемых в распространении заведомо ложных сведений в отношении доктора Елены Кондрашовой и основанной ей компании ООО «Космомедика», объявили в розыск и задержали правоохранители на железнодорожном вокзале в Адлере при попытке к бегству. Об этом сообщила адвокат Анна Бутырина, которая представляет интересы доктора, признанной потерпевшей стороной по делу о клевете.
— После возбуждения уголовного дела блогеры не реагировали на вызов в правоохранительные органы, не являлись по повесткам многократно и в итоге их объявили в федеральный розыск. 6 декабря их задержали правоохранители на вокзале в Адлере при попытке к бегству, — цитирует ее ТАСС.
Супруги разместили в Сети информацию о том, что в косметике компании Кондрашовой содержатся опасные компоненты, «которые представляют даже национальную угрозу всей России», уточнила адвокат.
— В своих постах Целесте рассказывали, что от этой косметики якобы скончалась некая женщина от отека Квинке, а семь девочек отправили в реанимацию, — добавила Бутырина в беседе с агентством.
13 декабря Дорогомиловский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий супругам Арси и Алексу Целесте по обвинению в клевете.