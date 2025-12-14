Бьюти-блогеров Целесте задержали на вокзале в Адлере при попытке к бегству

Супругов-блогеров Алекс и Арси Целесте (ранее — Алексей и Алена Фроловы), обвиняемых в распространении заведомо ложных сведений в отношении доктора Елены Кондрашовой и основанной ей компании ООО «Космомедика», объявили в розыск и задержали правоохранители на железнодорожном вокзале в Адлере при попытке к бегству. Об этом сообщила адвокат Анна Бутырина, которая представляет интересы доктора, признанной потерпевшей стороной по делу о клевете.