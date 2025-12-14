Ричмонд
Более 20 населённых пунктов в Дагестане остались без света из-за сильного ветра

В Дагестане более 20 населённых пунктов остались без электричества из-за сильного ветра. Сейчас идут аварийно-восстановительные работы. Об отключении сообщили на сайте ГУ МЧС России по республике.

Источник: Life.ru

«В зону отключения попадает 21 населённый пункт в семи муниципальных районах», — говорится в сообщении ведомства.

Без света остались населённые пункты в Сергокалинском, Каякентском, Сулейман-Стальском, Хасавюртовском, Кизлярском, Новолакском и Буйнакском районах. Причиной отключений стал сильный порывистый ветер. Он вызвал обрывы и замыкания на линиях электропередачи.

На восстановление направили семь бригад районных электросетей — всего 27 человек. Специалисты работают на семи спецмашинах.

Ранее около 3,4 тысячи жителей в двух муниципальных округах Запорожской области остались без электричества. Причиной стали атака украинских беспилотников и плохая погода. В Каменско-Днепровском муниципальном округе в результате атаки БПЛА противника обесточены 2416 жителей. Кроме того, в Куйбышевском муниципальном округе из-за непогоды без света остались около тысячи абонентов в семи населённых пунктах.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

