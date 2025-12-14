В населенных пунктах Дагестана произошли аварийные отключения электроэнергии

Более двадцати населённых пунктов в семи районах Дагестана остались без электричества из-за аварийных отключений, вызванных обрывами и замыканиями на линиях электропередачи.
Как сообщает Главное управление МЧС России по республике, инциденты связаны с воздействием порывистого ветра.
Для восстановления энергоснабжения к местам аварий направлены семь бригад районных электросетей. Работы ведутся в Буйнакском, Новолакском, Кизлярском, Хасавюртовском, Сулейман-Стальском, Каякентском и Сергокалинском районах.
Ранее сообщалось, что часть населенных пунктов российского региона осталась без света.
