На севере Москвы загорелся жилой дом: эвакуировано около 20 человек

В жилом доме на севере Москвы произошёл пожар, в результате которого было эвакуировано около 20 человек. Об этом сообщает источник, близкий к РЕН ТВ.
Как уточняется, инцидент случился на Полярной улице, где загорелся электрокабель в одном из подъездов. В связи с этим в здании начался пожар, и для эффективного тушения огня и спасения жителей был создан специальный оперативный штаб.
В настоящее время пожарные работают на месте происшествия, чтобы локализовать возгорание и обеспечить безопасность людей в 24-этажном доме.
Как сообщалось, в пятницу, 12 декабря, в северо-восточной части Москвы также вспыхнул пожар. По данным пресс-службы прокуратуры города, в результате происшествия погиб 72-летний мужчина, а еще один человек получил травмы.