Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На севере Москвы загорелся жилой дом: эвакуировано около 20 человек

На севере Москвы вспыхнул пожар в жилом доме, 20 человек эвакуированы.

Источник: Комсомольская правда

В жилом доме на севере Москвы произошёл пожар, в результате которого было эвакуировано около 20 человек. Об этом сообщает источник, близкий к РЕН ТВ.

Как уточняется, инцидент случился на Полярной улице, где загорелся электрокабель в одном из подъездов. В связи с этим в здании начался пожар, и для эффективного тушения огня и спасения жителей был создан специальный оперативный штаб.

В настоящее время пожарные работают на месте происшествия, чтобы локализовать возгорание и обеспечить безопасность людей в 24-этажном доме.

Как сообщалось, в пятницу, 12 декабря, в северо-восточной части Москвы также вспыхнул пожар. По данным пресс-службы прокуратуры города, в результате происшествия погиб 72-летний мужчина, а еще один человек получил травмы.