Shot: Взрывы прозвучали в Волгоградской области

В результате атаки беспилотника ВСУ на Саратовскую область погибли два человека. Губернатор региона Роман Бусаргин 13 декабря выразил соболезнования родным и близким погибших и сообщил, что семьям окажут всю необходимую поддержку. По его словам, при ударе пострадали несколько квартир в жилом доме. На месте работают экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий.