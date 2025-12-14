СМИ: В Москве 40 человек эвакуировали из дома из-за возгорания электрокабеля

Из подъезда жилого дома на Полярной улице в столице эвакуировали 40 человек из-за возгорания электрического кабеля. Об этом в воскресенье, 14 декабря, ТАСС сообщили в оперативных службах.
— В доме № 4 по улице Полярной, корпус 2 произошло возгорание электрического кабеля со второго по 18-й этаж. Из подъезда эвакуированы 40 жильцов, один человек спасен, — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что возгорание локализовано на площади 54 погонных метра.
12 декабря сотрудники экстренных служб эвакуировали посетителей из торгового центра «Арена Плаза» на севере Москвы. Об этом сообщили очевидцы. По их словам, в здание вошли правоохранители, после чего всех попросили покинуть территорию. На место также прибыли пожарные и медики.
10 декабря во время ликвидации пожара на Правобережном рынке в Петербурге спасатели также эвакуировали более 100 человек, один из них выпрыгнул со второго этажа здания, чтобы спастись.