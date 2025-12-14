На нефтебазе в Урюпинске из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар

«В Урюпинске в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента. Проводится эвакуация жителей прилегающих к нефтебазе домов, развернут ПВР в МУП “Урюпинская гостиница”. По предварительным данным, пострадавших нет», — заявил Бочаров, чьи слова приводятся в сообщении в Telegram-канале администрации региона.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше