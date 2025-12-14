На нефтебазе в Урюпинске начался пожар после атаки БПЛА, жителей эвакуируют

На нефтебазе в городе Урюпинске Волгоградской области произошло возгорание после террористической атаки беспилотников киевского режима. Пожар начался ночью 14 декабря. О ЧП сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В Урюпинске в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента», — пояснил глава региона.
Как пояснил Бочаров, пострадавших при возгорании на нефтебазе Урюпинска нет. Однако в целях обеспечения безопасности принято решение временно эвакуировать жителей прилегающих к нефтебазе домов. Их размещают ПВР, который оперативно развернули в МУП «Урюпинская гостиница».
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО в Севастополе. Он рассказал о двух воздушных целях, которые российские военные успешно поразили над акваторией моря в районе мыса Херсонес и Фиолента, и призвал сохранять спокойствие.
А в Минобороны сообщили, что за последние три часа российские средства ПВО сбили 94 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России.