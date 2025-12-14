Подозреваемый задержан: в Брауновском университете в США произошла стрельба

В Брауновском университете, который находится в американском городе Провиденс (штат Род-Айленд), произошла стрельба, сообщает Associated Press.
По данным агентства, подозреваемый задержан.
«Полиция среагировала на сообщение о стрельбе на территории кампуса Брауновского университета… Подозреваемый задержан», — говорится в сообщении.
AP ссылается на информацию, полученную от источников. По данным ряда ресурсов из Соединённых Штатов, могут быть жертвы. При этом официальной информации о возможных погибших и пострадавших в настоящее время нет.
На сайте университета сказано, что накануне в учебном заведении началась сессия выпускных экзаменов. Журналисты предполагают, что в здании Barus & Engineering в момент стрельбы было много студентов и преподавателей.
Личность задержанного не раскрывается, его мотивы устанавливаются. На месте находятся правоохранители. Другие подробности не приводятся.
Напомним, на этой неделе стрельба произошла в университете в американском городе Франкфорте (штат Кентукки). Пострадали несколько человек.
Ранее сообщалось, что бывший тренер Джон Бим, известный по документальному сериалу Netflix про американский футбол, получил ранения в результате стрельбы на территории колледжа Лэйни в Калифорнии.