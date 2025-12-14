Ричмонд
Пожар произошел на нефтебазе в Урюпинске из-за падения обломков беспилотника ВСУ

В городе Урюпинске из-за падения обломков украинского дрона произошел пожар на нефтебазе. Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Жителей прилегающих к нефтебазе домов эвакуируют, уточнил он.

— Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента, — написал глава региона в Telegram-канале.

По предварительным данным никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Волгоградской области. По предварительным данным, на территории региона работают силы противовоздушной обороны, написал Telegram-канал Shot.

В эту же ночь около 10 взрывов прозвучало в небе над Смоленском. В одном из районов города виден пожар. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны работают по беспилотникам ВСУ, сообщил Telegram-канал Shot.

Силы противовоздушной обороны с 20:00 до 23:00 по московскому времени сбили 94 украинских дрона над регионами России. Об этом 13 декабря сообщило Министерство обороны РФ.